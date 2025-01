Più che pensare all'Europa, il Manchester United deve guardarsi le spalle visto il 14esimo posto. L'arrivo di Ruben Amorim in panchina fin qui non ha dato i frutti sperati con appena tre punti raccolti nelle ultime sei gare. Anche per questo, secondo i media inglesi, il tecnico starebbe spingendo per portare all'Old Trafford già a gennaio Viktor Gyokeres, 26enne bomber svedese dello Sporting, esploso proprio sotto la sua guida.

Sia Joshua Zirkzee, bocciato già nel primo tempo dell'ultima gara col Newcastle e per il quale si parla di un ritorno in Italia, sia Marcus Rashford sono a un passo dai saluti e per salvare la stagione i Red Devils potrebbero puntare tutto su Gyokeres, al punto da pagare la clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Fin qui lo svedese ha nicchiato sul suo possibile trasferimento: "Raggiungere Amorim allo United? Non so, non ci penso, sto bene qui anche se mi è dispiaciuto che sia andato via".