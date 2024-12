"L’interesse per Dybala da parte del Galatasaray non può passare indisturbato. Non è corretto parlare di trattativa (ancora) ma di forte interesse. La Roma aveva già trattato la sua cessione: e anche con Ranieri la musica fondamentalmente non cambia. A tutti piace Dybala, tutti vorrebbero tenerlo, ma nessuno lo fermerebbe se volesse andare. Questa la posizione ufficiale e ufficiosa. Il Galatasaray lo vuole da tempo, gli farebbe un contratto da 10 milioni di euro (sicuramente superiore a quello attuale, in scadenza sebbene rinnovato automaticamente con poche presenze). Il suo procuratore è stato ad Istanbul, anche per parlare di giovani argentini, ma ha certamente toccato con mano la voglia del Gala".