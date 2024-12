Il mercato sta per entrare nel vivo. E si parla di un addio di Dybala alla Roma:

"Sono convinto che in certi momenti bisogna fare delle scelte che possono apparire poco produttive nell'immediato, ma bisogna guardare anche al futuro. La Roma aveva pensato di dare fiducia a due giovani diversi in estate. Soulé è stato un investimento non di poco conto, ma anche Baldanzi. Dybala è straordinario, ma visto che è in scadenza e se la società può portare qualcosa a casa con la sua cessione, può essere una soluzione che fa bene a tutti. Anche per capire il vero valore di Soulé e Baldanzi".