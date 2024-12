Repubblica – Napoli, Conte appoggia Juan Jesus. Ma si pensa a Danilo

Il tecnico azzurro ha parlato alla vigilia della gara col Genoa delle difficoltà in difesa dovute all'infortunio di Buongiorno che sarà out un mese

Il Napoli, dopo l'infortunio di Buongiorno, correrà ai ripari sul mercato di gennaio. Prima di quello però c'è la gara di oggi (alle 18) contro il Genoa e Antonio Conte dovrà fare con chi ha. L'ex Inter Juan Jesus per esempio. «Ho un gruppo con cui ho la certezza di poter andare in guerra, sportivamente parlando. In difesa ho Juan Jesus, che è affidabile, esperto e mi dimostra ogni giorno il suo attaccamento al Napoli. Davanti invece c’è Neres, che sta crescendo sempre di più e si è integrato molto bene con i compagni, in campo e fuori. Per questo sono molto sereno», ha sottolineato in conferenza stampa alla vigilia della partita.