"Fagioli e Danilo via? Io monitorerei anche la questione Vlahovic ma per giugno, viste le ultime dichiarazioni che non sono state gradite. Il discorso di Danilo è più per giugno, quando andrà in scadenza di contratto. Su Fagioli si sta vedendo la situazione, si sta piazzando prima Arthur che è fuori rosa. Fagioli si parla di prestito per gennaio, ma la Juve sta aspettando di vedere anche la questione infortuni. La partenza di Fagioli potrebbe aprire la possibilità di un arrivo di Frendrup a gennaio. Perché c'è un buon rapporto con il Genoa".