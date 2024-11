Gol di squadra, Pinamonti in testa per partecipazione. L’ex Inter adesso…

Numeri decisamente superiori anche rispetto agli altri attaccanti in forza all' Inter come i vari Correa, Arnautovic e Taremi che in tre hanno all'attivo una sola rete in stagione. Questa leadership nella classifica delle percentuali, dunque, dimostra la crescita di Pinamonti come attaccante completo, in grado di trascinare la sua squadra con un contributo decisivo. La sua capacità di finalizzare e il suo senso del gol lo rendono un punto di riferimento costante, e l’attuale stagione potrebbe rappresentare una vera svolta nella sua carriera.