Repubblica, clamorosa accusa al Napoli: “Su Kolo Muani ha tentato di…”

Alla Juve qualcuno ha avuto il dubbio (a quanto pare, fondato) che dietro i ritardi con cui il Psg ha risolto le questioni burocratiche per il via libera del prestito di Kolo Muani ci fosse una precisa richiesta fatta dal Napoli al ds dei francesi Campos, con i quali i rapporti sono ottimi (la facilità con cui si è chiuso l’affare Kvaratskhelia lo dimostra).

In avvio di trattativa, Al-Khelaïfi ha chiamato l’ad juventino Scanavino come per sigillare un’amicizia. Il manager qatarino è anche il presidente dell’Eca ed è stato ben felice di accogliere il ritorno all’ovile del più importante clubitaliano dopo lo strappo della Superlega.

Da parte sua, il Napoli ha visto con sospetto e dispetto il comportamento della Juve con Danilo, messo fuori rosa fin dai primi di gennaio e in procinto di risolvere il contratto che sarebbe scaduto a giugno. Ibianconeri hanno però posto una condizione: avrebbero lasciato libero il capitano a condizione che non diventasse un giocatore di Conte.

A Napoli, difatti, la Juve lo avrebbe lasciato andare soltanto con un risarcimento (in denaro o in contropartite tecniche), non vedendo la ragione di fare un regalo, se non a una diretta concorrente, almeno a un rivale storico. De Laurentiis ha aspettato a lungo sperando che a Torino bluffassero e volessero solo far passare il confronto diretto. Però non è successo e così Danilo ha cambiato programmi e andrà al Flamengo. Gratis.