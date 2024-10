CM – Skriniar proposto alla Juve. Due condizioni per l’arrivo a Torino

Si torna a parlare di Milan Skriniar in chiave Juventus. Calciomercato.com parla quest'oggi del calciatore del PSG, nonché ex Inter, e sostiene che sarebbe stato proposto al club bianconero nei giorni scorsi. Da quanto scrive il noto sito il giocatore non avrebbe preclusioni a vestire la maglia bianconera e nei prossimi giorni attenderebbe un segnale dal suo agente per capire se ci sono i margini per trasferirsi a Torino.

Il difensore non rientra nei piani di Luis Enrique e probabilmente andrà via da Parigi a gennaio. Detto che non c'è ancora una vera e propria trattativa in corso, due sarebbero le condizioni per il suo arrivo alla Juve: prestito fino a fine stagione e parte dell'ingaggio a carico del PSG. "L’affare si preannuncia difficile, ma non impossibile", scrive il sito.