"Non è però una strada spianata. Innanzitutto bisogna considerare che Skriniar ha perso il posto non solo a causa dell'esuberanza dei suoi giovani concorrenti, ma anche per via di problemi fisici che lo hanno tenuto fermo nel suo primo autunno parigino, stagione 2023/24. Dopodiché, c'è la questione ingaggio, che ammonta a circa otto milioni di euro netti, troppi per le casse bianconere. Ecco perché in prima istanza si potrebbe studiare un prestito con salario pagato in parte dal Psg, una formula estremamente vantaggiosa che già in passato è stata sfruttata dalle squadre della nostra Serie A (un esempio recente è Wijnaldum alla Roma) e che permetterebbe al club di Al-Khelaifi di alleggerire un po' il monte ingaggi".