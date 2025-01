Paolo Ziliani ha dedicato alcune delle sue ultime riflessioni al Milan . Il giornalista sportivo si è concentrato sulle scelte di mercato e naturalmente sull'episodio avvenuto al fischio finale di Milan-Parma . "Detto en passant: acquisto di Fofana a parte, la Premiata Ditta “Ibra, Moncada & Furlani” sta riconoscendo in questi giorni che il mercato estivo condotto con tanta sicumera è stato un fallimento. Di Morata e Abraham abbiamo detto; e in quanto a Emerson Royal e Pavlovic, i tentativi di liberarsene, comicamente colati a picco per il terzino che schierato contro il Girona si è fatto male al pronti-via e rimarrà quindi sul gobbone del Diavolo per il resto della stagione, la dicono lunga sulla balordaggine delle scelte compiute in estate. Se Maldini è stato licenziato per aver sbagliato l’acquisto di De Ketelaere (avete letto bene: di De Ketelaere), Ibra, Moncada e Furlani minimo minimo dovrebbero essere mandati al confino", ha puntualizzato Ziliani.

Il litigio Calabria-Conceicao

"Sarebbe stato inaccettabile anche se ai tempi l'avesse fatto il capitano Paolo Maldini (si fa per dire, naturalmente). Ma il fu capitano Calabria (Calabria!) che fa il sostenuto perchè il suo allenatore lo sostituisce a 13 minuti dalla fine in una partita e in un momento della stagione cruciali per la squadra, provocando la sceneggiata del tutto inattesa avvenuta a fine partita, di rabbia invece che di gioia fra un allenatore e un giocatore che se non li avessero divisi sarebbero venuti alle mani, il tutto a dispetto della clamorosa rimonta portata a termine dalla squadra nel recupero, dà l'idea esatta del calibro del personaggio. E per fortuna che è nato, cresciuto e si è imposto nel Milan. Miracolati dalla vita che non se ne rendono conto", ha aggiunto Ziliani in merito all'episodio che ha fatto discutere al termine di Milan-Parma.