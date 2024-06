Sky – Milan, proseguono i contatti per Lukaku per l’attacco: il vero nodo è…

Proseguono i contatti tra il Milan e il Chelsea per Romelu Lukaku secondo Sky: ecco il vero nodo per Big Rom

Proseguono i contatti tra il Milan e il Chelsea per Romelu Lukaku secondo Sky. Il belga è nella lista dei rossoneri per l'attacco, ma il nodo principale è la formula: il Milan valuterebbe il colpo Lukaku soltanto in prestito, mentre il club inglese per il momento vuole soltanto cedere Big Rom. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione, anche il Napoli è in corsa, ma prima deve vendere Victor Osimhen.