Sky – Monza, clamoroso tentativo per riportare in Italia Ivan Perisic

Dopo aver litigato con il nuovo allenatore Gennaro Gattuso, Ivan Perisic, attualmente fuori squadra all'Hajduk Spalato, potrebbe clamorosamente tornare in Italia.

Secondo ultime indiscrezioni riferite da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, infatti, il Monza di Adriano Galliani in queste ultime ore di calciomercato starebbe facendo un tentativo a sorpresa per riportare in Serie A l'ex calciatore dell'Inter, campione d'Italia con i nerazzurri nella stagione 2020-21.