Prosegue la trattativa tra Inter e il Betis per Alex Pérez. Ecco le novità in merito dall'esperto di mercato Matteo Moretto: "Il calciatore spagnolo spinge per andare all'Inter, non vuole perdere questa grande occasione per la sua carriera. Se i due club non trovassero un accordo, il difensore rimarrebbe al Betis per un altro anno, senza rinnovo, e partirebbe a zero l'anno prossimo. Nelle ultime ore si è interessata anche l'Udinese, ma la priorità di Alex Pérez è l'Inter. Inter e Betis sono dunque in contatto continuo per cercare di trovare l'intesa".