Alex Perez sarà un giocatore dell'Inter . Non ci sono più dubbi sulla buona riuscita della trattativa con il Betis Siviglia per il difensore classe 2006 pronto a vestirsi di nerazzurro e iniziare la sua avventura a Milano, con vista sul futuro.

L'affare, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, si è chiuso sulla base di un prestito con diritto di riscatto a circa 500 mila euro più bonus. Nei prossimi giorni, secondo quanto riferisce il giornalista Matteo Moretto, il calciatore sarà in Italia per sostenere le visite mediche di rito, prima di mettere la propria firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.