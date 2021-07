Nandez-Inter, accordo per l’ingaggio: cifre e dettagli. Per il suo arrivo manca…

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla trattativa tra il club nerazzurro e il Cagliari per il duttile centrocampista

Manca l’intesa tra l’Inter e il Cagliari, ma c’è già quella tra il club nerazzurro e Nahitan Nandez. Parti al lavoro per trovare la quadra dell’operazione, ma senza alcuna fretta. Come riportato dal podcast di mercato della Gazzetta dello Sport, "Nandez ha già l’accordo con l’Inter per un quadriennale da 3 milioni netti a stagione, un buon viatico in attesa che i club si accordino sul prestito con diritto o obbligo di riscatto", si legge.