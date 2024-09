Udinese, Nani: “Sanchez importantissimo, ci trasmette mentalità vincente”

Nani, dirigente dell'Udinese, ha parlato del mercato del club friulano, compresa l'operazione che ha riportato Alexis Sanchez in bianconero

Intervistato da TMW, Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, ha parlato del mercato del club friulano, compresa l'operazione che ha riportato Alexis Sanchez in bianconero dopo la fine della sua esperienza all'Inter:

Avete ripreso Sanchez. Ma si è fatto male. Sta tornando?

“È un calciatore importantissimo perché ci trasmette la mentalità giusta e la voglia di ambire al massimo traguardo. Quando lo avremo in campo ci aiuterà anche lì, ma fuori dal campo e già un punto di riferimento per tutti. Non vogliamo accelerare il suo recupero. Ma tornerà presto”.