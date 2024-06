L'ex tecnico dell'Inter vuole il belga per sostituire il nigeriano, in partenza: la situazione e l'alternativa

Secondo Sky Sport tra due giorni l’accordo sarà siglato, per poi dare il via all’avventura del tecnico leccese.

Nel frattempo il Napoli si sta muovendo per rinforzare la rosa e si sta concentrando in particolare su difesa e attacco.

Alessandro Buongiorno del Torino è la prima scelta per la difesa e ci sono già stati contatti tra i club.

In attacco, invece, Conte ha scelto Romelu Lukaku, di ritorno al Chelsea dopo la fine del prestito alla Roma. L'allenatore pugliese ha già contattato per il belga per portarlo a Napoli.