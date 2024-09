Si apre una pista completamente nuova per Victor Osimhen . Arrivano conferme sul Galatasaray , voce uscita nelle scorse ore. Secondo Fabrizio Romano, Napoli e il club turco hanno raggiunto un accordo sulla base del prestito secco - senza opzione - per il nigeriano.

Prestito per un anno con stipendio (di 9/10 milioni) coperto dal Galatasaray. In questo momento il club turco è in trattativa con l'attaccante per ottenere l'ok da parte del giocatore. Previsto un contratto tra le parti nelle prossime ore: una delegazione dei turchi incontrerà Osimhen a Napoli.