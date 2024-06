"Inter e Juventus? Posso dirvi che è attenzionato non solo dalle squadre italiane, ma anche da quelle straniere. Ad oggi non c’è nulla di concreto se non manifestazioni di interesse", le parole su Dan Ndoye di Lodovico Spinosi (membro dell'entourage). In particolare, c'è il Manchester United sulle tracce dell'esterno del Bologna, impegnato con la sua Svizzera agli Europei. L'Inter lo ha anche visionato dal vivo in Germania, il nuovo allenatore bianconero Motta è un grande estimatore del classe 2000.

Il prezzo

Come sottolinea calciomercato.com, "il Bologna sa di avere fra le mani un gran talento e, così come per Riccardi Calafiori, non ha alcuna intenzione di fare sconti. A differenza di Joshua Zirkzee che ha una clausola rescissoria già presente nei suoi accordi, infatti, per trattare per Ndoye bisognerà sedersi attrono a un tavolo con il ds Sartori per trattarne l'addio. E con la Champions conquistata e con una proprietà che non ha bisogno di incassare, il prezzo di vendita non sarà basso e partirà da una base d'asta da 25 milioni di euro.