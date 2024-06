Sky – Ndoye, non solo l’Inter: il Man United ha chiesto informazioni

Non solo l’Inter sulle tracce di Dan Ndoye , esterno classe 2000 del Bologna, ora impegnato agli Europei con la sua Svizzera. Come riportato da Sky Sport, infatti, “il Manchester United ha messo gli occhi su Ndoye. Uno degli obiettivi di mercato di diversi club italiani (su tutti l'Inter) è entrato nel mirino dei Red Devils.

La squadra inglese ha infatti raccolto informazioni sul classe 2000, cercando di capire eventuali condizioni per una trattativa che però di fatto non è ancora iniziata. United che è rimasto colpito dalla prova di Ndoye con la sua Svizzera contro la Germania (gol dell'1-0 per il giocatore del Bologna). Ineos, gruppo proprietario di parte delle quote del Manchester, conosce bene il giocatore, avendo già indossato le maglie di Losanna e Nizza, società detenute proprio dal gruppo Ineos”, si legge.