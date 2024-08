L’Indipendiente Rivadavia sta trattando il 50% del cartellino di Palacios, che ha totalizzato finora cinque convocazioni con l’Argentina Under 20, per poi rivenderlo.

Il difensore, che potrebbe raggiungere presto i connazionali Lautaro Martinez e il vice presidente Javier Zanetti, lo staff medico ha deciso di non rischiare il calciatore e di non farlo scendere in campo in vista della sfida proprio contro il Talleres, club proprietario del cartellino e coinvolte nella trattativa, gara in programma domenica 18 agosto all’1 italiana.