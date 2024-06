Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato in vista della sfida tra Italia e Spagna, ma non solo. Ecco le sue parole

Italia, si aspetta cambi per la Spagna?

"La Spagna ha cambiato il suo modo di giocare, non è più possesso palla, anche sterile. Adesso verticalizza di più e ha due esterni velocissimi. Magari puoi mettere Cristante per essere più coperto, ma per il resto non cambierei. Calafiori lo terrei, è un calciatore unico nel calcio moderno, ha senso della posizione e piede, non ci rinuncerei adesso".