"Già da settimane, in viale Liberazione garantiscono come non ci sia fretta e che il rinforzo arriverà in ogni caso entro la fine del mercato. Intanto, questi giorni sono utili per valutare il profilo e l’affare migliore. Si sono rincorsi diversi nomi e nelle ultime ore ne sono saltati fuori un altro paio. Si tratta di Palacios, difensore argentino classe 2003 di proprietà del Talleres, ma in prestito fino al 31 dicembre all’Independiente Rivadara, e di Faye, gabonese, vent’anni compiuti da un mese, prodotto del vivaio del Barcellona".