Sono gli ultimi giorni di mercato e gli ultimi movimenti anche per l'Inter: il punto tra entrate e uscite dei nerazzurri

Sono gli ultimi giorni di mercato e gli ultimi movimenti anche per l'Inter . Che oggi ha risolto gli ultimi dettagli burocratici per l'arrivo di Tomas Palacios, giovane difensore argentino classe 2003 che andrà a completare il reparto arretrato di Simone Inzaghi.

Come riferisce Sky Sport, ora i nerazzurri attendono solo l'ufficialità del nuovo acquisto. Chi invece potrebbe lasciare l'Inter è Ionut Radu, da tempo in uscita ma che non ha ancora trovato una destinazione, visti i continui rifiuti nei confronti del Sassuolo.