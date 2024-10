Pedulla: “Balotelli torna in Serie A: altri proficui contatti, svolta vicina”

L'ex attaccante dell'Inter è pronto a ritornare nel campionato italiano: si lavora per arrivare all'accordo

Mario Balotelli si avvicina a grandi passi al ritorno in Serie A. L’ex attaccante dell’Inter è un obiettivo concreto del Genoa, che vorrebbe rinforzarsi con il calciatore classe 1990, al momento svincolato.

Dopo l’infortunio di Vitinha, l’ennesimo in questa stagione per la squadra di Gilardino, il Grifone ha avviato i contatti con l’entourage di Balotelli per sondare il terreno e capire l’eventualità dell’operazione.