"L’Inter ha trovato equilibri perfetti con Calha, una macchina perfetta e meccanismi al massimo dei sincronismi. Ora bisognerebbe uscire dal giochino dei soldi, quando una grande squadra ha trovato la panacea deve trovare soluzioni per essere ancora più forte, qualora sia possibile. Piuttosto che lambiccarsi il cervello per individuare un sostituto che oggi, sul mercato, non c’è. E che se anche ci fosse costerebbe un occhio della testa. Prendere Ederson e adattarlo come regista? A parte che l’Atalanta non lo cede, smettiamola una volta per tutte con questi discorsi degli adattamenti quando ha raggiunto equilibri straordinari (...). Domani può essere un altro giorno? Certo, ma oggi c’è il sole, non ha senso rivedere le nubi e/o le tenebre. E le parole di Hakan, con un post social, hanno rispedito al mittente i venditori di notizie finte".