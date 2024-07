Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Federico Chiesa, in scadenza nel 2025 con la Juventus e, secondo alcune voci, nel mirino dell'Inter per la prossima stagione:

"Chiesa domani (oggi, ndr) si sposa. Poi, dopo qualche giorno di vacanza, si presenterà alla Continassa. E' possibile che non viaggi per la Germania con la Juventus. Alcuni dicono che dovrà parlare con Thiago Motta, in realtà con lui ha già parlato. La Juventus ha paura che Chiesa prenda tempo per andare in scadenza di contratto".