"Thuram junior è stato seguito da tutti i top club italiani, ha proposte dalla Premier, ma il suo sogno naturale è quello di giocare in Serie A. Esattamente dove suo papà è stato un primattore e lui lo sa bene. Esattamente dove il fratellone Marcus, più grande di tre anni, ha conquistato l’Inter. Non si può nascondere che anche l’Inter ci abbia pensato a parametro zero, ma per il Nizza sarebbe un bagno autentico perderlo a zero. E così la Juventus, con pazienza e come già svelato, sta tessendo la tela".