Sky – Inter non ha gradito modi Perisic: oggi avvisato il club, lunedì visite col Tottenham

L'Inter saluta l'esterno croato, l'offerta dei nerazzurri non è basta e Perisic è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Premier

Mercato caldo in casa Inter, sia in entrata che in uscita. In attesa di siglare i primi colpi, il club nerazzurro deve salutare uno dei protagonisti della stagione, Ivan Perisic.