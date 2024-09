Pasquale Foggia ha rivelato di aver fatto un tentativo per l'attaccante classe 2001 di proprietà dell'Inter

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, ai microfoni di Rete 8 ha rivelato un tentativo per Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Inter, attualmente ai margini del progetto nerazzurro: "Per Salcedo ci abbiamo provato, ma sapevamo che sarebbe stata una cosa molto complicata. C'è stato un appcoccio con il suo procuratore, ci siamo confrontati. Nel momento in cui il calciatore doveva scegliere, ha preferito aspettare l'evolversi di situazioni che molto probabilmente lo porteranno lontano dall'Italia".