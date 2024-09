Stefano Pioli diventerà il nuovo allenatore dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo: niente Roma per lui, va in Arabia Saudita

Tutto confermato, come anticipato da Fabrizio Romano nelle scorse ore: Stefano Pioli diventerà il nuovo allenatore dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Accordi totali tra le parti, l'allenatore è in viaggio verso Riyadh in questo momento, poi ci sarà la firma sul contratto con il club arabo. Il suo nome era stato accostato anche alla Roma per il dopo De Rossi, ma Pioli aveva già deciso: sarà il nuovo tecnico di CR7.