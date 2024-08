Moretto – Si riattiva la pista Venezia per Stankovic: dialoghi con l’Inter

Filip Stankovic torna d’attualità per il Venezia: dialoghi in corso con l'Inter, come riportato da Matteo Moretto sui social

Alessandro Cosattini Redattore 8 agosto - 15:15

Filip Stankovic torna d’attualità per il Venezia. Come riportato da Matteo Moretto, il nome del portiere è di nuovo nel mirino della squadra neopromossa in Serie A.

Dialoghi in corso tra Venezia e Inter per Stankovic, dopo quelli dei mesi scorsi. Il club lo vuole come vice Joronen per la nuova stagione.