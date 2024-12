"Se so che una situazione è già brutta, non ho di certo intenzione di peggiorarla. Ho visto altri giocatori andarsene male in passato e non voglio fare la stessa cosa. Quando me ne andrò farò una dichiarazione. Quando me ne andrò non ci saranno rancori. Non ho intenzione di fare commenti negativi sul Manchester United. Questo è ciò che sono. Personalmente, penso di essere pronto per una nuova sfida e per i prossimi passi. Sono pronto per nuove sfide, me ne vado". Così Marcus Rashford, che reputa dunque giunta al capolinea la sua esperienza con i Red Devils. Il calciatore inglese ha segnato 138 gol in 426 partite disputate con la maglia del club di Manchester. Ha debuttato allo United nel 2016, dopo essere passato attraverso le giovanili.