Relevo – Fabio Cannavaro è candidato alla panchina di un club spagnolo

Fabio Cannavaro potrebbe allenare in Spagna. Lo scrive il sito Relevo sottolineando che, dopo l'esonero di Idiakez, il Deportivo La Coruna starebbe cercando un nuovo allenatore. La squadra spagnola e penultima nel campionato della Serie B spagnola e ha vinto solo due partite sulle prime dodici disputate. Nelle ultime ore, spiega lo stesso canale, si è rafforzata la posizione dell'ex campione del mondo italiano. L'ultima esperienza dell'ex difensore dell'Inter è stata quella sulla panchina dell'Udinese, sulla quale è arrivato in pratica a fine campionato, nelle ultime sei gare e ha conquistato la salvezza con 1 sconfitta, due vittorie e tre pari.

Ci sarebbero anche altre opzioni che il club spagnolo sta prendendo in considerazione, su tutti Celades e Luis Garcia perché entrambi piacciono per come lavorano con i giovani - assicura Relevo - ma nei primi colloqui con i dirigenti del Deportivo l'ex calciatore avrebbe dimostrato grande interesse per la filosofia del club. "Oltre al suo carisma - si legge nell'articolo - in Plaza de Pontevedra sono convinti dalla sua profonda conoscenza del calcio spagnolo perché ha trascorso tre stagioni al Real Madrid durante la sua carriera da calciatore".