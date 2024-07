Oggi ha parlato l’agente di Ricardo Rodriguez anche in chiave Inter: ecco tutti i club interessati a lui secondo Relevo

Oggi ha parlato l’agente di Ricardo Rodriguez anche in chiave Inter . L’esperto difensore è svincolato e secondo Relevo è un obiettivo di mercato del Betis. Alla porta dell’ex Torino hanno bussato anche il Basaksehir, l’Hoffenheim e club sauditi, ma per ora il giocatore prende tempo.

Simone Inzaghi avrebbe dato il suo via libera ai dirigenti, ma Oaktree ha altri piani per il mercato dell’Inter. E così Rodriguez aspetta e intanto va registrato anche l’interesse del Betis in Spagna.