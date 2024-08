Non è un mistero che il futuro di Arnautovic e Correa all'Inter non sia ancora al 100% sicuro. Se Lautaro e Thuram partono indubbiamente titolari e Taremi rappresenta il primo back-up, l'attaccante austriaco e quello argentino sembrano essere parecchio distanti, in termini di apporto offensivo ma non solo, dalle prime tre scelte di Inzaghi.

"Le amichevoli, dalla prima vinta con la Pergolettese all’ultima pareggiata col Chelsea, gli hanno dato alcune indicazioni. Taremi è prontissimo. Bisseck ha tutto per contendere il posto a Pavard, magari già oggi a Genova. E Mkhitaryan ha una tenuta atletica da maratoneta. Le note dolenti riguardano invece Correa, che dopo una stagione marsigliese da zero gol e zero assist sembra più scarico del solito, e Arnautovic, che si è fatto male nella gara di esibizione a Pisa e sta recuperando con calma. In attesa di improbabili offerte last-minute da parte di altri club, tanto l’argentino quanto l’austriaco resteranno in una rosa a cinque punte, e uno dei due scivolerà con ogni probabilità fuori dalla lista Uefa", spiega infatti Repubblica.