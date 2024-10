Nell’estate del suo sbarco a Milano, infatti, il tecnico piacentino si trovò in squadra Dimarco, reduce dalla preziosa esperienza in prestito al Verona di Juric, ma comunque con il destino in bilico

Marco Astori Redattore 12 ottobre 2024 (modifica il 12 ottobre 2024 | 10:16)

Federico Dimarco è oggi una delle colonne portanti dell'Inter, ma non è sempre stato così. Antonio Conte decise di mandarlo in prestito nell'anno dello scudetto e la stagione successiva, con l'arrivo di Simone Inzaghi, la sua permanenza non era così sicura. Il retroscena è raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Nell’estate del suo sbarco a Milano, infatti, il tecnico piacentino si trovò in squadra Dimarco, reduce dalla preziosa esperienza in prestito al Verona di Juric, ma comunque con il destino in bilico. Essendosi messo in luce in gialloblù, davanti ad un’offerta importante, l’Inter meditava di venderlo. Ma è intervenuto Inzaghi e ha stoppato tutto: quel mancino lo aveva conquistato nel giro di pochi allenamenti e così ha preteso che rimanesse. Beh, è stata la sua fortuna", si legge.