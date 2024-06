Romano: “Di Lorenzo-Napoli? Linea oggi questa. Interesse Juve ma non solo”

Fabrizio Romano ha parlato anche di Giovanni Di Lorenzo, accostato anche all’Inter per la fascia destra in chiave mercato

Sul canale YouTube di mondopengwin, Fabrizio Romano ha parlato anche di Giovanni Di Lorenzo, accostato anche all’Inter per la fascia destra. Ecco le ultimissime sul terzino: “Di Lorenzo-Napoli? Non penso ci sia possibilità di andare avanti assieme, la linea è questa oggi. Si deve sbloccare in un secondo momento la situazione, post-Europeo: l’interesse della Juve c’è, ma non è il solo e non è una cosa garantita vederlo alla Juve ecco”, le sue parole.