Romano: “Morata vuole tornare a tutti i costi in Italia: c’è una clausola”

A KickOff sul canale YouTube di mondopengwin, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Alvaro Morata: "Vuole tornare in Italia a tutti i costi, posso garantire che a fine Europeo vedrà l’Atletico e lui vuole andare via e tornare al 100% in Serie A. Ha una clausola da 12 milioni nel contratto, non sente più fiducia dell’Atletico. Vediamo la Juve in termini di uscite, può essere un’opportunità nel caso. Vediamo se la Roma deciderà di andare su di lui. Morata aspetta le eventuali opportunità del mercato".