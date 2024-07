Romano conferma FCIN1908 / Niente Inter per Tessmann: cosa c’è dietro

Salvo sorprese, Tanner Tessmann non andrà più all’Inter: non è stata raggiunta l’intesa con il giocatore sui termini personali

Salvo sorprese, Tanner Tessmann non andrà più all’Inter . Operazione che ha subito uno stop ed è praticamente saltata, come anticipato da FCIN1908.it . Arrivano dunque conferme a quanto aveva detto il ds del Venezia qualche ora fa: “Con l’Inter accordo era chiuso. Da parte nostra c'era la volontà di prenderlo in prestito, lui preferisce da andare da altre parti. L'Inter poi si era messa a cercare una soluzione, ma la cosa può anche saltare”.

E alla fine andrà proprio così, l’operazione salta. Come riporta Fabrizio Romano, al momento è tutto sospeso tra l’Inter e Tessmann. Nonostante appunto l’accordo che c’era tra i due club. Non è stata raggiunta l’intesa con il giocatore sui termini personali, affare ora stoppato per la volontà del centrocampista americano che sarebbe dovuto andare in prestito per un anno.