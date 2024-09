Romano – Perisic, niente ritorno in Serie A: ‘here we go’, visite fatte e firma in arrivo

Niente ritorno in Serie A per Ivan Perisic: 'here we go' di Fabrizio Romano, ecco dove giocherà il croato ex Inter

Alessandro Cosattini Redattore 18 settembre 2024 (modifica il 18 settembre 2024 | 12:14)

Niente ritorno in Serie A per Ivan Perisic. L'ex Inter era stato accostato a Como, Genoa e Monza su tutte nelle scorse settimane. Come appreso da Fabrizio Romano, è fatta per il suo trasferimento da svincolato al PSV Eindhoven.

'Here we go', Perisic in giornata ha completato le visite mediche e ora è pronto a firmare il contratto fino a giugno 2025.