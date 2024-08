Il club ducale stringe per il promettente difensore blucerchiato, a lungo accostato anche all'Inter in questi mesi

Il futuro di Giovanni Leoni potrebbe essere fin da subito in Serie A: il promettente difensore della Sampdoria è infatti finito nel mirino del Parma , che vorrebbe ingaggiarlo e aggregarlo al gruppo di Fabio Pecchia. Per il centrale classe 2006 , a lungo nel mirino dell'Inter, i blucerchiati chiedono 10 milioni di euro, ma le parti stanno trattando e sono vicine a un accordo.

Così scrive Il Secolo XIX: "Sul fronte mercato, continua la trattativa tra Samp e Parma per Leoni. I blucerchiati chiedono circa 10 milioni, gli emiliani avevano offerto 5 milioni più 3 di bonus ma nelle ultime ore le parti si sono avvicinate. Una volta raggiunta l'intesa tra i club toccherà al difensore decidere. La Samp preferiva tenere Leoni in prestito un altro anno ma davanti a un'offerta importante potrebbe accettare di lasciarlo andare via subito come chiede il Parma".