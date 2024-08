La vostra campagna acquisti sta affrontando il problema dei cosiddetti “esuberi”, nei confronti dei quali state tenendo una postura più decisa rispetto al passato. Thiago Motta, per esempio, ha detto chiaramente che Chiesa non è parte del progetto.

«Anche in questo caso è una questione di trasparenza, è inutile raccontare bugie quando tutti sanno la verità. Abbiamo rispetto dei nostri avversari e delle loro capacità di valutazione di certe situazioni. Quindi, tanto val e essere trasparenti, no? Poi, come capita ovunque, si può essere non funzionali in una realtà e funzionalissimi in un’altra. Le decisioni sui giocatori dipendono dal modulo di gioco, dalle scelte dell’allenatore, da fattori umani e da fattori economici».