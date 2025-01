Mario Balotelli è in uscita dal Genoa. Lo ha certificato il direttore sportivo Marco Ottolini lunedì sera prima del match contro il Genoa: "Mario ancora manifesta tanta voglia di giocare. In questo momento non gli possiamo garantire questa cosa ed è un po' sceso nelle gerarchie. Dovremo trovare una soluzione insieme a lui e ai suoi agenti", le sue parole.

Come riporta il Secolo XIX, "si attendono offerte in arrivo da altri club, l'alternativa è un'intesa consensuale per chiudere il rapporto prima della fine del mercato e consentirgli così di trovarsi una nuova squadra con calma a febbraio". L'avventura in rossoblu di SuperMario è dunque già al capolinea.