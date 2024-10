"Le strade sono due: andare su qualche profilo esperto che intende rilanciarsi altrove o puntare su un giovane. Scelte che prevedono ovviamente costi diversi e per questo motivo sarà interessate capire quali saranno le indicazioni della proprietà americana, Oaktree, che in estate ha sbarrato a Marotta e Ausilio la via verso il difensore esperto che chiedeva Simone Inzaghi, pretendendo di investire su profili futuribili. Andrà allo stesso modo anche in estate? Bisognerà sicuramente trovare un nuovo equilibrio".