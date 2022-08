CdS – Inter, perdere Skriniar ora può provocare terremoto: “Possibile frattura con Inzaghi”

Perdere Milan Skriniar oggi, a pochi giorni dall'inizio del campionato, potrebbe avere delle ripercussioni non da poco in casa Inter

Perdere Milan Skriniar oggi, a pochi giorni dall'inizio del campionato, potrebbe avere delle ripercussioni non da poco in casa Inter . Questo, almeno, è quello che sostiene l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive:

"Il tecnico di Piacenza è consapevole delle difficoltà del momento, dovute all'arrivo in ritardo dei nazionali, a una condizione atletica ancora precaria, alla forza delle avversarie affrontate e all'inserimento non ancora ultimato dei nuovi acquisti, su tutti Lukaku. E' soddisfatto degli sforzi che la società per consentirgli di iniziare il ritiro con cinque innesti, ma ritiene che perdere adesso uno tra il difensore slovacco e l'esterno olandese (Dumfries, ndr) sarebbe una botta terribile per il progetto e le ambizioni della stagione. Ecco perché l'area tecnica vuole assolutamente evitare una partenza tanto dolorosa, un addio che rischierebbe di provocare una frattura nel rapporto con l'allenatore".