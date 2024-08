Nella giornata di ieri, in casa Paris Saint-Germain, è scoppiato il caso Skriniar. Luis Enrique non lo considera più parte del suo progetto tecnico

Nella giornata di ieri, in casa Paris Saint-Germain, è scoppiato il caso Skriniar. Luis Enrique non lo considera più parte del suo progetto tecnico e lo ha invitato a trovarsi una nuova sistemazione. Su di lui scrive Tuttosport:

"Per uno dei migliori difensori della serie A degli ultimi anni, dal 2022 in poi le cose sono andate molto peggio del previsto: la scelta di non rinnovare con l'Inter e svincolarsi a giugno 2023, l'intervento chirurgico alla schiena, la finale di Champions League non giocata e quindi l'approdo in Francia, grazie a un contratto ultraremunerativo (9 milioni di euri netti a stagione fino al 2028) che ora rischia di trasformarsi in una prigione dorata, con la necessità di trovare un'altra squadra nell'ultima settimana di mercato dei “Big five” europei".