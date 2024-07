Sky – Ex Inter, Audero sempre più vicino al Como: trattativa in chiusura

Dopo aver salutato l'Inter alla fine della sua stagione in prestito dalla Sampdoria, Emil Audero potrebbe ripartire comunque dalla Serie A

"Ora è in chiusura l'arrivo del classe '97, con tre giocatori del Como che faranno il percorso inverso. Per potersi assicurare il portiere ex Inter, il Como ha inserito nella trattativa ben tre giocatori: Simone Ghidotti (portiere), Nikolas Ioannou (difensore) e Alessandro Bellemo (centrocampista), capitano dei biancoblù", si legge su gianlucadimarzio.com.