Anche Sky DE conferma – Inter, interesse concreto per Ndoye: lo scenario

"C'era l'Inter a vedermi? Il calcio va veloce, un giorno sei al top e il giorno dopo può essere che non lo sei più. Devo continuare a fare queste prestazioni, adesso penso alla Nazionale", ha detto Dan Ndoye dopo l'ultima partita disputata con la sua Svizzera. Agli ottavi, l'esterno del Bologna sfiderà proprio l'Italia in Germania. Anche Sky Sport DE conferma l'interesse dell'Inter per il classe 2000.