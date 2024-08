A sorpresa, i colpi in difesa potrebbero essere due. A parlarne è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui, oltre a Gasiorowski del Valencia, l'Inter potrebbe prendere anche Leoni della Sampdoria, lasciandolo in prestito per un anno a Genova. Si legge:

"L'Inter lo monitora. Tra l'altro, i rapporti con il suo procuratore, Sergio Barila, stesso agente di Josep Martinez, sono ottimi dopo l'affare per il portiere ex Genoa. È un interesse che, comunque, potrà subire degli scossoni improvvisi con la possibilità che ha il Valencia di allungare la scadenza del calciatore 19enne dal 2025 al 2027. Per la difesa, l'Inter non pensa solo al presente. L'interesse per Giovanni Leoni, centrale destro classe 2006 della Sampdoria, è sempre vivissimo e più che concreto".